Более 30 тысяч вакцин от COVID-19 поступило в Томскую область

Уже 5 489 томичей вакцинировались препаратом «Спутник Лайт». Фото: Ксения Высотина

Более 30 тысяч доз вакцин от COVID-19 поступило в Томскую область, - сообщает telegram-канал облздрава.

«Поступило 24 356 доз вакцины «Спутник Лайт» и 9 600 доз вакцины «Спутник V». Препараты будут распределены во все муниципалитеты региона», - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже 5 489 человек вакцинировались препаратом «Спутник Лайт». Возрастные ограничения на постановку вакцины сняты, теперь ей могут привиться все желающие от 18 лет, включая людей старше 60 лет. На сегодняшний день «Спутник Лайт» доступен во всех лечебных учреждениях и в ряде мобильных пунктов.

Препарат распределят по всем муниципальным регионам.