В Томске прокурор попросил 6 лет колонии для экс-заммэра Евгения Сурикова

Евгений Суриков был назначен на пост заместителя мэра Томска по безопасности в 2016 году. фото:Алена Кардаш. Фото: из открытых источников

Сегодня, 24 августа, на заседании по делу бывшего заммера Евгения Сурикова, который ранее обвинялся в получении взятки, прокурор попросил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- В суде гособвинитель попросил назначить Сурикову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а также запретить занимать должность, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что помимо наказания в виде лишения свободы, прокурор потребовал назначит обвиняемому штраф в размере 7 млн рублей.

Напомним, что сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3944571/