В Шегарском районе местный житель фиктивно регистрировал граждан

Мужчина в своей квартире за деньги зарегистрировал пять человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области в Шегарском районе местный житель будет осужден за фиктивную регистрацию граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Подсудимый в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении в нарушение установленного порядка регистрационного учета, действуя умышленно, в целях получения выгоды, передал документы на регистрацию по месту жительства пяти граждан Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый зная, что граждане по указанному адресу проживать не будут, так как жилое помещение им не предоставлялось, и намерения предоставить им это помещение для проживания он не имел.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Ему грозит лишение свободы сроком на 3 месяца (условно с испытательным сроком 6 месяцев).