В Томске студенты вузов начали заселяться в общежития

Первыми новоселами общежитий ТПУ стали первокурсники бакалавриата и специалитета. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томском политехническом университете началось заселение студентов в общежития вуза. Первыми новоселами стали первокурсники бакалавриата и специалитета. Заселение будет проходить волнами и строго через предварительную запись, сообщает пресс – служба университета.

«Гражданам России для заселения в общежития ТПУ нужен стандартный набор справок — с результатами флюорографического обследования и от терапевта. Им не требуется сдавать ПЦР-тест», - говорится в сообщении.

А вот иностранцам необходимо сдать тест в своей стране за три дня до пересечения границы, справка должна быть переведена на русский язык. В Томске при наличии отрицательного теста студенты будут сначала заселяться в карантинный центр университета, в течение 72 часов после пересечения границы они будут сдавать ПЦР-тест. После заселения иностранцы еще две недели будут жить в режиме самоизоляции и «посещать» лекции дистанционно.

В ТГУ для студентов РФ заселение начнется с 25 августа. Для студентов – граждан стран СНГ действуют другие правила и графики заезда. Главное – не планировать пересечение границы РФ, не получив подтверждение от университета о возможности въезда. Студентам из дальнего зарубежья следует обращаться в администрацию вуза с вопросами по заселению индивидуально.

Первокурсники и студенты выпускных курсов ТУСУРа заезжают в общежития с 20 августа по 6 сентября.