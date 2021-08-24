В Томской области вдвое сократилась площадь лесных пожаров

В случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-9400. Фото: Олег АДАМОВИЧ

117 лесных пожаров ликвидировано в лесах Томской области в этом году, 5 возгораний потушено с начала последнего месяца лета, сообщает пресс – служба областной администрации.

«С начала августа на территории Томской области произошло 5 лесных пожаров. Все они ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают сезонный характер возникновения августовских пожаров. Дело в том, что в это время жители области, собирая дикоросы, часто оставляют без присмотра костры, которые и становятся причиной возгораний.

Более двух недель в томских лесах по условиям погоды сохраняется низкий класс пожарной опасности. Несмотря на это, в регионе ведется постоянное наземное и авиационное патрулирование.

- В этом году, благодаря финансированию из федерального бюджета, существенно увеличен мониторинг лесов региона, - отметил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.- И если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь, пройденная пожарами, сократилась почти в 2 раза, - подчеркнул чиновник.

Кстати, томский ЦГМС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях на этой неделе. Так, 26 и 27 августа по западу Томской области области ожидается горимость 4 класса. Предупреждение касается Александровского, Каргасокского и Парабельского районов.