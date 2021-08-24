В Томске состоится региональное родительское собрание

Собрание пройдет в режиме онлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 25 августа, департамент общего образования Томской области проведет региональное родительское собрание, сообщает пресс – служба обладминистрации.

«Можно будет узнать, как пройдут праздничные линейки 1 сентября в образовательных учреждениях, а также о работе школ в новом учебном году в целом», - говорится в сообщении.

Собрание пройдет в режиме онлайн на площадке департамента в социальной сети «ВКонтакте» и в пабликах ЦУР в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На вопросы родителей ответят начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич и заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальных классов гимназии № 29 Томска Алла Егорова.

Вопросы можно оставить заранее под анонсом события и в комментариях во время эфира. Начало собрания – в 16.30.

«КП –Томск» рассказывала о том, что власти собираются с 1 сентября открыть школы в Томской области для очного обучения. О дистанционном обучении пока речи не идет. Учителя попали в категорию граждан, которым необходимо обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.

В учебных заведениях останется в силе особый режим работы организаций детской инфраструктуры. Он подразумевает обязательную термометрию школьников и сотрудников на входе в здание, усиленный дезинфекционный режим, обеззараживание воздуха, легкий доступ к антисептическим средствам. Обслуживающий персонал и сотрудники пищеблока будут обязаны соблюдать масочный режим.