Жителей Томска и области призывают привиться от гриппа

Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время в Томскую область поступит первая партия вакцины против гриппа для взрослого и детского населения, сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости», - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, в эпидсезоне 2020-2021 годов против гриппа было привито 60% от совокупного населения Томской области, а случаи респираторной вирусной инфекции у привитых протекали в легкой форме.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения ежегодно вакцинный состав прививки проходит корректировку. В вакцину включаются наиболее актуальные штаммы вируса гриппа (их антигены). В итоге, вакцинация против гриппа позволяет подготовиться к эпидемии, сделав организм менее восприимчивым к вирусу. В сезон 2021-2022гг. состав противогриппозной вакцины был обновлен по двум штаммам.

Управление Роспотребнадзора по Томской области призывает уделять внимание здоровому образу жизни как мере профилактики простудных заболеваний. Это полноценное и здоровое питание, гигиена, занятие физической культурой, укрепление иммунитета, отказ от вредных привычек, полноценные сон и отдых.