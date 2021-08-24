Томич сдал в пункт приема металла два чужих гаража

Железные гаражи злоумышленник сдал на утилизацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске задержан местный житель за хищение двух металлических гаражей, сообщает пресс – служба полиции.

«Сотрудники Управления уголовного розыска задержали мужчину 1986 года рождения. Установлено, что в конце июля 2021 года он при помощи крана-манипулятора погрузил на эвакуатор находящиеся в поселке Степановка под городом Томском два не принадлежащих ему металлических гаража и отвез их в пункт приема металлов на утилизацию», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что мужчина сумел ввести в заблуждение рабочих, занимающихся демонтажем временных сооружений. Кроме того, установлено, что в середине августе этот же злоумышленник похитил мопед и мотоциклетный шлем. Инцидент произошел около заправочной станции на проспекте Мира в Томске. Мужчина обманул хозяина техники, заявив, что хочет прокатиться на мопеде.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды незаконной деятельности фигуранта.