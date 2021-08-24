Погода в Томске: вторник будет теплым, без существенных осадков

Осадков в Томске и области во вторник не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 24 августа 2021 года, в Томске и в районах области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Утром возможны туманы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +14…+19 °С, местами +8…+13 °С. Температура днем +26…+31 °С, местами +20…+25 °С», - говорится в сообщении.

Томский ЦГМС также предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях на этой неделе. Так, 26 и 27 августа по западу области ожидается горимость 4 класса. Предупреждение касается Александровского, Каргасокского и Парабельского районов.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении природных пожаров и ЧС на системах энергоснабжения и на объектах ЖКХ.