Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели томича от ожогов

Следователи подозревают молодого томича в самоубийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт СУ СК РФ по Томской области проинформировал о том, что в Томске сотрудниками этого правоохранительного ведомства возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате термических ожогов тела. Специалисты отмечают, что дело возбуждено по признакам преступления (статья УК «Доведение до самоубийства»). Такие случаи происходят в областном центре не так часто.

Как сообщают сотрудники Следкома, 20 августа текущего года 32-летний томич был доставлен бригадой скорой помощи из квартиры по месту своего проживания в ОКБ. Врачами был поставлен диагноз «Ожог пламенем 2 степени 90% от площади тела, шок». Через сутки горожанин скончался. Было установлено, что потерпевший за час до госпитализации находился в лесном массиве неподалеку от дома, в котором он проживал. На его теле и одежде обнаружены следы горючей жидкости. В целях проведения наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз, выполняются следственные действия.