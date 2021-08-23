РГО в Томске хранит память о знаменитом географе и земляке Григории Потанине

Томичи не забывают своего земляка, патриота Сибири и путешественника Григория Потанина. Фото: сайт ТО РГО

Как сообщил сайт Томского отделения Русского географического общества, граффити со знаменитым томичом, российским географом Григорием Потаниным украсило одно из зданий научного центра СО РАН, в котором находится Музей путешествий Томского отделения РГО и Евгения Ковалевского по адресу просп. Академический, 2/2.

Специалисты отмечают, что реализация этого художественного проекта ознаменовала начало тесного сотрудничества Томского отделения РГО и Томского научного центра (ТНЦ). ТО РГО напоминает о том, что Григорий Николаевич Потанин – выдающийся российский географ, этнограф, ботаник, фольклорист, общественный деятель, член Императорского Русского географического общества. За его плечами многочисленные экспедиции в Центральную Азию и Сибирь, на другие территории Евразии. По словам и.о. председателя ТНЦ СО РАН Алексея Маркова, в преображенном здании музея в течение года будут проходить научно-популярные мероприятия. Заметим, что граффити по адресу проспект Академический, 2/2 выполнили участники объединения Арт бюро Van&Gog: Дарина Ковалевская, София Рено, Татьяна Сиротонюк. Автор эскиза – Иван Ларионов.