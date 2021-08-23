Большое количество молодых растений высажено в скверах и парках Томска

В Томске продолжается озеленение территорий. Фото: сайт мэрии Томска

В Томской области идет к своему завершению сезон работ по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов. Как сообщает сайт мэрии Томска, свыше 1, 5 тысяч молодых деревьев, кустарников и декоративных растений высажены на общественных пространствах областного центра. Специалисты отмечают, что озеленение проведено на пр. Фрунзе, 174, ул. Сибирской, 64/1, в Сквере Воинов-интернационалистов, на ул. И. Черных и прочих местах города.

Сайт администрации областного центра информирует о том, что подрядчики мэрии заканчивают работу на общественных пространствах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В частности, областной центр украсили саженцы спиреи японской, низкого миндаля, сибирской рябины, мелколистной липы, бузульника Пржевальского и многих других деревьев и декоративных растений. Скоро в Парке томских ученых в мкр. Наука высадят ель.