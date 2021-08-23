Распоясался: молодой томич получил реальный срок за целый «букет» преступлений

Странное занятие - отбирать мобильные у своих приятелей... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Томской области, Советский районный суд признал 29-летнего жителя г. Томска виновным в совершении ряда преступлений. Заметим, что свои 4 «подвига» он сотворил всего за 2 месяца. За ним «числятся» грабеж, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, мошенничество. А также горожанин самовольно оставил место жительства в целях уклонения от административного надзора.

Сайт правоохранительного ведомства приводит криминальные «приключения» молодого человека, которые доказали следствие и суд, да и сам он признал в ходе процесса. Так, 17 декабря 2019 года мужчина находился в продуктовом магазине вместе со своими знакомыми. Он забрал на время у одного из них телефон, однако не отдал, а затем еще и сломал ему челюсть, когда потерпевший пообещал пожаловаться в полицию. Ущерб от открытого хищения мобильника составил 6,5 тысяч рублей. Однако на этом наш «герой» не остановился. Через 10 дней мужчина вновь совершил хищение телефона, теперь уже у другого приятеля. Кроме того, в феврале прошлого года мужчина, находясь под административным надзором, покинул свое место жительства в городе, не уведомив об этом сотрудников полиции. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении полностью признал. Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.