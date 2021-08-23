Томские археологи обнаружили в древнем могильнике изображение раненого козла

В древних могилах Южной Сибири редко попадаются произведения искусства. Фото: сайт ТГУ, снимки Софьи Стародубовой, ФЖ

Как сообщил сегодня сайт Томского государственного университета, археологи сибирского вуза и Эрмитажа обнаружили изображение копытного на верхней стороне доски со дна могилы. Захоронение было исследовано в ходе полевого сезона 2021 года на грунтовом могильнике Оглахты в Хакасии. Об открытиях во время этой экспедиции ранее сообщала пресс-служба ТГУ, а также СМИ. Заметим, что захоронение относится к Таштыкской археологической культуре Южной Сибири железного века (I–VII вв. н.э.).

По словам хранителя оглахтинской коллекции Эрмитажа Светланы Панковой, изображение копытного животного, козла или оленя, с воткнутой в его круп стрелой – это большая редкость и удача. Ведь в таштыкских могилах практически неизвестны предметы искусства. Исследования находки продолжаются.