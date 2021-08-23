15 поисковиков из Томской области приняли участие в очередной «Вахте памяти» на Смоленщине

Никто не забыт и ничто не забыто, молодые жители Томской области вернулись с очередной "Вахты памяти" Фото: Рубин Гайнутдинова Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Ярцевском районе Смоленской области завершилась 23-я «Вахта памяти». Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области. Это – ежегодное патриотическое мероприятие, в котором наши поисковые отряды принимают участие около 15 лет. Как информирует интернет-портал администрации, наш регион представляли 15 бойцов из отрядов «Патриот» (Томск), «За Родину!» (Молчановский район) и «Долг» (Парабельский район).

Как рассказал Максим Елезов, руководитель Томской региональной молодежной общественной организации «Поисковый отряд «Патриот», за десять дней работы в лесу молодые жители Томской области нашли и подняли из земли останки 21 советского солдата. Бойцы нашли две именные вещи (фляжку и ложку) и три медальона.

Ярцевский поисковый отряд нашел останки томского солдата Шестакова Егора Михайловича 1908 года рождения. Это боец 166-ой стрелковой дивизии, уроженец села Плотниково Томского района (ранее Туганский район). Его останки обнаружены возле села Капыревщина Ярцевского района. Теперь томичи разыскивают родственников бойца.