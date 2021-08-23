Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 12:56

Губернатор Томской области оценил разработки резидентов особой экономической зоны

Томские инновационные компании должны стать частью будущего межвузовского кампуса, считает глава региона
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию.

Резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня встретился с руководством и командами томских компаний – резидентов особой экономической зоны, сообщает пресс – служба обладминистрации.

«Глава региона посетил ООО «Промышленная механика», оценив новейшее оборудование компании для автоматической сварки деталей тепловыделяющих сборок и оборудование для обслуживания урановых скважин. Директор компании Алексей Арляпов также показал губернатору машиностроительное производство по выпуску импортозамещающих деталей», - говорится в сообщении.

- Вы знаете, что при поддержке правительства России мы приступаем к реализации проекта «Большой университет» и строительству уникального межвузовского кампуса. Он объединит студентов и ученых с производственниками и представителями инновационного бизнеса и станет эффективным союзом теоретиков и практиков. Подумайте об участии вашей компании в этом проекте, - предложил губернатор Алексею Арляпову.

С директором ООО «Сибирские информационные системы» Николаем Михайловским глава региона обсудил технологии ориентирования беспилотного дрона в пространстве с использованием нейросетей.

Заместитель руководителя ООО «Телебриз» Владислав Марченко презентовал главе области программную платформу для предоставления услуг цифрового телевидения.

С генеральным директором ООО «Элком+» Евгением Тепляковым губернатор подвел предварительные итоги программы импортозамещения, рожденной в Томске в начале 2013 года. Напомним, более восьми лет назад глава региона Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали первую в отрасли региональную «дорожную карту» по расширению использования отечественной продукции и технологий. Компания «Элком+» стала одним из первых участников этого соглашения.

Подводя итог сегодняшних встреч, губернатор отметил, что резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию. - Они могут и должны стать частью будущего межвузовского кампуса Томска. Потому что кампус - это не набор общежитий, а новая философия взаимодействия науки и бизнеса. Главное в кампусе - это творческая среда, которую определяют молодые ученые, инженеры, конструкторы и предприниматели, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона также добавил, что новый кампус не будет точной копией уже существующих в Европе или Азии, при этом будут учтены лучшие мировые практики. Власти обещают услышать мнение тех, для кого кампус строится.