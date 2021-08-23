Губернатор Томской области оценил разработки резидентов особой экономической зоны

Резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня встретился с руководством и командами томских компаний – резидентов особой экономической зоны, сообщает пресс – служба обладминистрации.

«Глава региона посетил ООО «Промышленная механика», оценив новейшее оборудование компании для автоматической сварки деталей тепловыделяющих сборок и оборудование для обслуживания урановых скважин. Директор компании Алексей Арляпов также показал губернатору машиностроительное производство по выпуску импортозамещающих деталей», - говорится в сообщении.

- Вы знаете, что при поддержке правительства России мы приступаем к реализации проекта «Большой университет» и строительству уникального межвузовского кампуса. Он объединит студентов и ученых с производственниками и представителями инновационного бизнеса и станет эффективным союзом теоретиков и практиков. Подумайте об участии вашей компании в этом проекте, - предложил губернатор Алексею Арляпову.

С директором ООО «Сибирские информационные системы» Николаем Михайловским глава региона обсудил технологии ориентирования беспилотного дрона в пространстве с использованием нейросетей.

Заместитель руководителя ООО «Телебриз» Владислав Марченко презентовал главе области программную платформу для предоставления услуг цифрового телевидения.

С генеральным директором ООО «Элком+» Евгением Тепляковым губернатор подвел предварительные итоги программы импортозамещения, рожденной в Томске в начале 2013 года. Напомним, более восьми лет назад глава региона Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали первую в отрасли региональную «дорожную карту» по расширению использования отечественной продукции и технологий. Компания «Элком+» стала одним из первых участников этого соглашения.

Подводя итог сегодняшних встреч, губернатор отметил, что резиденты особой экономической зоны развиваются, несмотря на эпидемию. - Они могут и должны стать частью будущего межвузовского кампуса Томска. Потому что кампус - это не набор общежитий, а новая философия взаимодействия науки и бизнеса. Главное в кампусе - это творческая среда, которую определяют молодые ученые, инженеры, конструкторы и предприниматели, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона также добавил, что новый кампус не будет точной копией уже существующих в Европе или Азии, при этом будут учтены лучшие мировые практики. Власти обещают услышать мнение тех, для кого кампус строится.