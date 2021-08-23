Коронавирус за сутки унес жизни еще троих заболевших в Томской области

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 535 человек. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 23 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 535 человек.

Также в Томской области выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 39 939 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 38 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 443 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,93. В коечном фонде свободно 32,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 454 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 776 пациентов скончалось, 15 401 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 766 541 человек, 176 820 скончались, 6 0343 867 выздоровели.