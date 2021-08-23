Томск вошел в топ российских городов с самыми дорогими квартирами для посуточной аренды

Объекты для посуточной аренды бывают очень разными. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Эксперты Авито Недвижимости проанализировали цены на посуточную аренду квартир в России и составили топ городов, где стоимость достигает максимальных значений, сообщает пресс – служба платформы.

«Самые дорогие варианты квартир для посуточной аренды можно найти в Ялте (55 000 рублей в сутки), Сочи (50 000 рублей в сутки), Москве (41 000 рублей в сутки). В Томске стоимость самой дорогой квартиры для посуточной аренды составляет 6 000 рублей в сутки», - говорится в сообщении.

- Объекты для посуточной аренды бывают очень разными, - рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. По словам специалиста, можно найти как очень скромные по цене варианты, так и роскошные. Так, например, среди очень дорогих квартир для посуточной аренды встречаются многоуровневые апартаменты, в которых могут комфортно остановиться компании до 10-12 человек, отметил эксперт.