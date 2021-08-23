Томич оформил кредиты на 4 миллиона рублей и перевел все деньги мошенникам

Обман, как правило, происходит в два этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об очередном случае крупного мошенничества сообщила полиция региона. По данным ведомства, томич лишился более четырех миллионов рублей.

«В дежурную часть ОМВД по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение от жителя областного центра по факту хищения денежных средств», - говорится в сообщении.

Мужчине позвонил неизвестный, представился банковским служащим и заявил, что на имя томича оформлен потребительский кредит. Спустя время мужчине вновь позвонили неизвестные, на этот раз представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие убедили потерпевшего в том, что ему нужно выполнить ряд действий, чтобы обезопасить содержимое своего банковского счета. Следуя указаниям, томич оформил четыре кредита на сумму более 4 000 000 рублей, затем перевел эти деньги на указанные злоумышленниками реквизиты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В полиции отмечают, что в большинстве случаев обман происходит в два этапа. Сначала звонят лжесотрудники банка и сообщают об атаке мошенников на банковские счета, либо о подозрительных операциях по банковским счетам или о попытке оформления кредита. Если граждане отказываются выполнить их требования, тогда на связь выходят якобы сотрудники правоохранительных органов. В ходе разговора потерпевших убеждают выполнить все требования злоумышленников.