В Томске в ближайшие дни ожидается аномальная жара

Аномальная жара прогнозируется в Западной Сибири до конца рабочей недели. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Аномальная жара прогнозируется в Западной Сибири до конца рабочей недели. В Сибирском федеральном округе температура воздуха будет выше нормы на 8-11 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Необычайно высокие температуры прогнозируются на юге Западной Сибири. Жара колоссальная, - рассказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Томске, в среду, в четверг и в пятницу, дневная температура воздуха будет достигать + 27, + 28 градусов. Затем, в субботу, вновь похолодает, столбики термометров опустятся до отметки + 18 градусов.

Как ранее сообщала «КП в Томске» со ссылкой на Гидрометцентр, температура воздуха в третьей декаде августа в Томской области предполагается выше многолетних значений.