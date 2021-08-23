В Томске появится новый пешеходный переход в микрорайоне Заречный

Светофор с кнопкой вызова, возможно, появится в микрорайоне Заречный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичи предложили смонтировать новый пешеходный переход в микрорайоне Заречный, городские власти инициативу поддержали, сообщает пресс – служба мэрии.

«Предложение дополнительно оборудовать регулируемый пешеходный переход через улицу Клюева между остановками общественного транспорта «мкр. Заречный» и «ул. Обручева» высказали представители ТОС «Рябиновый» на встрече с заместителем мэра по благоустройству Вячеславом Черноусом, - говорится в сообщении.

Что касается точного места, где будет расположен переход, его еще предстоит определить. В городской администрации уточнили, что в ближайшее время на месте, то есть в микрорайоне Заречный, встретятся сотрудники ГИБДД и департамента дорожной деятельности и благоустройства, им и предстоит поставить точку в этом вопросе.

Если финансирования будет достаточно, светофор смонтируют с кнопкой вызова. У «зебры» установят необходимые дорожные знаки, рабочие нанесут горизонтальную дорожную разметку. Более того, в будущем здесь может появится остановочный пункт.

Кстати, ближайший регулируемый переход от планируемого находится на расстоянии 310 м в районе транспортного кольца на пересечении улиц Клюева и Осенней.