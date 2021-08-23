В Томске во дворе дома машина сбила маленького мальчика

Совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В воскресенье, в Ленинском районе Томска, произошло ДТП с участием ребенка, мальчика сбил неустановленный автомобиль, сообщает пресс – служба регионального УМВД.

«22 августа около 16 часов 40 минут, во дворе дома по улице Береговая, 3, неустановленным автомобилем, под управлением неустановленного водителя, совершен наезд на ребенка-пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть», - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, пострадал 5 – летний мальчик, медики оказали ему разовую медицинскую помощь. А вот водитель, в нарушение Правил дорожного движения, место происшествия покинул. Сотрудники ГИБДД разыскивают нарушителя.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Всех, кто обладает какой – либо информацией, просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинеты 102, 103. Номера телефонов дежурной части - 66-44-22, 66-44-24.

Добавим, всего за прошедшие выходные дни на дорогах Томской области травмирован один участник дорожного движения, один человек погиб. Томская Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную манеру вождения и соблюдать скоростной режим.