Пенсионерка из Колпашево пострадала во время пожара

Пенсионерка отравилась продуктами горения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в г. Колпашево при пожаре в частном доме пострадала местная 84-летняя жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«На момент прибытия первого подразделения шел дым из дома. Хозяйка 1937 года рождения была спасена соседями до прибытия пожарной охраны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел вчера утром, 22 августа. Сообщение о возгорании частного бросового жилого дома поступило в службу МЧС в 10:44, уже через три минуты местные огнеборцы прибыли на место.

Женщина получила ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения. Пенсионерку госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.

Причина пожара устанавливается.