Пенсионерка из Колпашево пострадала во время пожара

Пенсионерка отравилась продуктами горения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томской области в г. Колпашево при пожаре в частном доме пострадала местная 84-летняя жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
«На момент прибытия первого подразделения шел дым из дома. Хозяйка 1937 года рождения была спасена соседями до прибытия пожарной охраны», - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар произошел вчера утром, 22 августа. Сообщение о возгорании частного бросового жилого дома поступило в службу МЧС в 10:44, уже через три минуты местные огнеборцы прибыли на место.
Женщина получила ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения. Пенсионерку госпитализировали в Колпашевскую районную больницу.
Причина пожара устанавливается.