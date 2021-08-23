Томичи смогут посмотреть пункты вакцинации в 2ГИС

На картах располагается более 6500 точек вакцинации по всей России. Фото: Ксения Высотина

Томские пункты вакцинации появились в 2ГИС. Геосервис дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса и на сегодняшний день отображают 7000 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых и многофункциональных центрах, в библиотеках, на крупных предприятиях. Чтобы найти ближайшие адреса, необходимо ввести в поисковой строке «вакцинация»», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что 2ГИС начал добавлять пункты еще зимой. Уже на картах располагается более 6500 точек вакцинации по всей России. Именно в Томске - более 30 пунктов.

Добавим, что в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.