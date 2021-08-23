В Томской области мужчина обманул судебных приставов и был оштрафован

Единственное, что роднило два предприятия — отношение к строительной отрасли. Фото: Александр ГЛУЗ

Судебные приставы по г. Кедровому в Томской области, летом, 2021 года, возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов. Придя на прием к приставам, мужчина солгал о своем месте работы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Гражданин, полагая, что его информация не подлежит проверке, в письменном объяснении сообщил наименование и адрес одной из городских организаций в качестве места работы. Однако пристав сделала запрос в Пенсионный фонд, а также в компанию, указанную должником. Ответ из организации оказался отрицательным, а в документе из ПФР было указано иное место работы», - говорится в сообщении.

Приставы отметили, что единственное, что роднило два предприятия — отношение к строительной отрасли.

За недостоверные данные о месте своей работы, мужчину привлекли к административной ответственности.