В Томске перенесены сроки Всероссийской переписи населения на 15 октября

Переписаться самостоятельно онлайн на портале Госуслуг жители России смогут с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Всероссийская перепись населения в Томске перенесена на 15 октября. Она пройдет до14 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Пройти перепись дома, через переписчика, томичи смогут с 15 октября по 14 ноября. Самостоятельно переписаться можно будет онлайн на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года», - говорится в сообщении.

В мэрии также уточнили, что переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Отметим, что по итогам проведения переписи будет сохраняться периодичность и точность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.