Томскстат: в июле 2021-го в областном центре введено жилья на 62% больше, чем годом ранее

Населением в Томской области построено жилья почти на 75% больше, чем за январь-июль 2020 года. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

За январь-июль 2021 года в Томской области введено 185,8 тыс. кв. метров жилья, или 2 016 квартир. Это на 29,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Томскстат.

При этом предприятиями было построено 38,3 тыс. кв. метров жилья (на 35,4% меньше, чем за январь-июль 2020 года). На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 79,4% от общего ввода, или 147,5 тыс. «квадратов». Таким образом, населением построено на 74,6% больше жилплощади, чем за январь-июль 2020 года.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 81,2 тыс. кв. метров. Наибольший объем жилищного строительства, как всегда, приходился на Томск, где было введено 73,4 тыс. кв. метров. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 62%.

В сельской местности введено 104,6 тыс. кв. метров. В том числе, в Томском районе, где построено 80 тыс. «квадратов», по сравнению с 2020 годом ввод жилья вырос на 13,5%.

Как уточняет пресс-служба Томскстата, в январе-июле 2020 года в регионе было введено 143,9 тыс. кв. метров жилья, в том числе предприятиями – 59,4 тыс., населением – 84,5 тыс.

Добавим: по данным Росстата, за январь-июль 2021 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в РФ составила 44,5%, что на 3,4 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2020-го.