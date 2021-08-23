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Общество23 августа 2021 5:30

Томский студент, оказавшийся в Афганистане, получит психологическую помощь

Молодой человек находился на родине в момент захвата страны
Ксения Высотина
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Специалисты готовы предоставить для студента консультацию психолога и другие виды помощи.

Специалисты готовы предоставить для студента консультацию психолога и другие виды помощи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Томский государственный архитектурно-строительный университет окажет психологическую помощь своему студенту из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Молодой человек проживает в городе Мазари-Шариф. В 2021 году он окончил подготовительное отделение для иностранных граждан Института международных связей и интернационализации образования ТГАСУ. Он зачислен на первый курс архитектурного факультета университета и будет проходить обучение дистанционно», - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты отдела социальной адаптации и сопровождения иностранных студентов, они готовы предоставить для него консультацию психолога и другие виды помощи. Вуз и дальше будет следить за судьбой студента до его появления в учебном заведении.