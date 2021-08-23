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Происшествия23 августа 2021 5:01

После избиения подростка в районе Белого озера, полиция возбудила уголовное дело

Мужчина угрожал убийством несовершеннолетнему
Ксения Высотина
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Местный 61-летний житель применил в отношении 13-летнего подростка физическую силу.

Местный 61-летний житель применил в отношении 13-летнего подростка физическую силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сотрудниками полиции в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело после того, как он угрожал убийством и нанес побои подростку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как сообщила полиция, местный 61-летний житель применил в отношении 13-летнего подростка физическую силу, а также угрожал убийством в его адрес.

На сегодняшний день в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что в минувший четверг, 19 августа, мужчина избил подростка во дворе одного из домов по улице Белая. Этот момент зафиксировала на видео одна из соседок.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4408125/