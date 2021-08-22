Коронавирус в Томске: + 111 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 405 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 августа 2021 года, в Томской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 803 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 41 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 405 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 34,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 564 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 762 пациентов скончалось, 15 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 747 087 человека, 176 044 скончались, 6 019 466 выздоровели.