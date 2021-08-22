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Общество22 августа 2021 9:30

В Томске суд накажет женщину, которая повторно продала алкоголь подросткам

Возбуждено уголовное дело
Ксения Высотина
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Томичка уже ранее была подвергнута административному наказанию за аналогичное деяние.

Томичка уже ранее была подвергнута административному наказанию за аналогичное деяние.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Томска возбудили уголовное дело по факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Местная 26-летняя жительница - продавец одного из магазинов расположенном на Иркутском тракте г. Томска, осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что томичка уже ранее была подвергнута административному наказанию за аналогичное деяние.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Добавим, что стражи порядка просят обращать внимание родителям на время препровождения своих несовершеннолетних детей, изучить круг общения свои чад с целью недопущения противоправных действий с их стороны.