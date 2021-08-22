Студенты Томска начнут учебный год в смешенном формате

До того, как студенты получат результаты второго теста они будут жить в университетских обсерваторах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске прошел консорциум научно-образовательных и научных организаций, где подвели итоги подготовки к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

- Консорциум принял решение начать новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в смешанном формате. Это значит, что поточные лекции будут читаться дистанционно, а практические и лабораторные занятия пройдут очно, - рассказал начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.

В администрации также уточнили, что иностранные студенты будут допущены к учебе в университетах только после получения отрицательных результатов ПЦР-тестов. Иностранцы должны сдать тест не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, а также в течение трех дней после приезда в Томскую область. До того, как студенты получат результаты второго теста они будут жить в университетских обсерваторах.

Добавим, что школьники Томска в свою очередь начнут новый учебный год в очном формате.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4408557/