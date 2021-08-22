Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 5:29

Погода в Томске и области 22 августа 2021: ожидается теплая температура, местами дожди

Прогноз синоптиков на воскресенье
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 22 августа 2021 года, в Томске погода будет облачная с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура +20…+22 °С. Заметим, что ночные температуры стали намного ниже.

В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, днем возможен град. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура +19…+24 °С, местами до +29