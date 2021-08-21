Коронавирус в Томске: + 114 новых случаев заражения

Кажется, коонавирусная инфекция идет на спад - в регионе коэффициент ее распространения уже второй день ниже единицы, число заболевших сегодня 114 человек. Тем не менее, режим повышенной готовности в регионе никто пока не отменял. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 21 августа 2021 года, в Томской области выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 39 719 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 364 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,92. В коечном фонде свободно 30,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 000 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 797 пациентов скончалось, 20 351 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 726 523 человека, 175 282 скончались, 5 983 405 выздоровели.