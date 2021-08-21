Погода в последней десятидневке августа 2021: каких сюрпризов ждать томичам

Вот и лето почти прошло. В конце августа томичи получат еще несколько жарких дней, а дальше придет осень. В конце сентября метеорологи предварительно прогнозируют нам первые снежинки. Фото: Ксения Высотина

Температура воздуха в третьей декаде августа в Томской области предполагается выше многолетних значений, сообщает гидрометцентр.

Уточняется: в среднем она составит +14, +16°С, что выше нормы на 2-4 градуса. Неустойчивая погода может быть в начале и конце периода, ночью местами возможны заморозки. Днем в середине десятидневки ожидается до +30.

В начале и конце декады температура воздуха ночью составит от +3, +8, в конце декады местами прогнозируются заморозки от 0, -2. Днем будет от +14, +19 до +20, +25°С. В середине декады воздух будет прогреваться днем до +25, +30°С.

Что касается осадков, то небольшие дожди, местами грозы, пройдут в начале и конце третьей декады августа, полагают синоптики.