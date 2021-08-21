Как один бдительный томич не дал мошенникам «из банка» себя обокрасть

Неизвестно, сколько денег было на банковском счете человека, который не позволил мошенникам себя обмануть. Но, сколько бы их ни было, нельзя отдавать сбережения незнакомцам своими руками. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Данная история начиналась по известной многим жителям Томской области схеме, рассказали «КП-Томск» в дежурной части регионального УМВД. На мобильный телефон потенциальной жертвы поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности одного из банков, рассказав, что от имени томича якобы поданы две заявки: одна на смену номера телефона, привязанного к счету, другая - на получение кредита, который «банк» уже одобрил, а деньги были зачислены на счет, принадлежащий мошенникам.

- Через 5 минут мужчине снова позвонили: на этот раз он разговаривал со лжесотрудником полиции. Тот пояснил, что занимается расследованием случаев дистанционных мошенничеств, и для большей убедительности предложил собеседнику проверить номер телефона, с которого звонил, в Интернете. Злоумышленник рассказал, что в данный момент томич стал объектом атаки мошенников, и для сохранения своих денежных средств должен следовать инструкциям, которые по телефону озвучит «сотрудник банка», - рассказали в ведомстве.

Следующий звонок был, в соответствии с последовательностью «разводки», от лжесотрудника банка. Он «успокоил» предполагаемую жертву: мол, можно отменить получение кредитных средств, но необходимо срочно идти в банк и лично оформить заявку на получение кредита. Деньги нужно перевести на указанный мошенником счет – очевидно, это должно было спасти гражданина от «преступных посягательств».

Возможно, аферисты рассчитывали, что факт внезапности вызовет панику и заставит человека на другом конце провода сломя голову мчаться в банк и грабить самого себя. Но они просчитались, поскольку бдительный житель Томска решил лично ехать к правоохранителю, с которым якобы общался по телефону, где выяснилось, что с томичом все это время беседовали обманщики.

Что теперь будет с телефонными мошенниками, в управлении МВД региона не уточнили. Но рекомендовали жителям в подобных ситуациях либо звонить 02 (с сотового 102), либо лично обращаться в отделение полиции, пока их деньги целы.