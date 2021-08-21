Погода в Томске и области 21 августа 2021: без существенных осадков, похолодание

Сейчас за окном +11, солнечно. Осадков в течение дня не ожидается, но и тепла особого тоже не будет. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Сегодня, в субботу 21 августа, в областном центре днем ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +16, +18 °С.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер также северо-западный 2-7 м/с, порывы 8-13 м/с. Температура +13, +18, местами до +23°С.