В районные больницы Томской области поступили новые автомобили

На закупку автомобилей из федерального и регионального бюджетов направлено 9,11 млн рублей. Фото: telegram-канал "Область здоровья"

В Томской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения были поставлены девять легковых автомобилей в районные больницы. Об этом сообщает telegram-канал облздрава.

-Новые автомобили смогут позволить врачам и среднему медицинскому персоналу доставлять пациентов на обследования по направлению врача, осуществлять доставку лекарств и выезжать в сельские фельдшерско-акушерские пункты, - рассказал заместитель начальника областного департамента здравоохранения Александр Таранов.

Также уточняется, что на закупку автомобилей «Лада Нива», «Лада Веста», четырех «УАЗ Патриот» и трех «УАЗ» из федерального и регионального бюджетов направлено 9,11 млн рублей.

Добавим, что в этом году в районные медорганизации поступило 27 автомобилей.