В Томске директор коммерческой организации обвиняется в хищении бюджетных средств

Организации были перечислены в качестве субсидии деньги в сумме более 8,5 млн рублей, выделенные в рамках национального проекта «Экология». Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томской области директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба СК по Томской области.

«По версии следствия, в период с августа по декабрь 2020 года обвиняемый в процессе выполнения функций регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области, в целях получения субсидии из регионального бюджета, представил в уполномоченный орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах», - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном комитете, на основании этих затрат в декабре 2020 года организации были перечислены в качестве субсидии деньги в сумме более 8,5 млн рублей, выделенные в рамках национального проекта «Экология».

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, и материалы направленны в суд.