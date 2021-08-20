Около томского ЦУМа оборудуют зону отдыха вместо старой остановки

Вначале июня администрация города сообщала о переносе остановки ЦУМ ближе к колледжу искусств из-за требований безопасности. Фото: Ксения Высотина

Возле ЦУМа появится комфортная зона отдыха для томичей, а остановку перенесут ближе к колледжу социально-культурных технологий и инноваций. Об этом рассказал журналистам заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

-На месте остановки будет оборудован павильон, который поможет пассажирам обеспечить комфорт. Оба павильона установят на проспекте Ленина до середины сентября, - сказал Черноус.

Заммэра также добавил, что к сентябрю городские власти планируют разбить на месте остановки зеленую зону отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами.

Добавим, что еще в начале июня администрация города сообщала о переносе остановки ЦУМ ближе к колледжу искусств из-за требований безопасности. Остановка не должна находиться на Т-образном перекрестке. К тому же, перенос остановки позволит увеличить пропускную способность пр. Ленина.