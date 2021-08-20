Школьники Томска начнут новый учебный год в очном формате

Во всех школах будут обеззараживать воздух, проветривать помещения, проводить термометрию и обработку рук. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске новый учебный год и торжественные линейки для учеников всех классов начнется в очном формате, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, во всех общеобразовательных организациях в новом учебном году будет действовать гибкое расписание уроков, перемен, посещения столовой, чтобы минимизировать контакты школьников. Для разных параллелей определят разное время начала занятий», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что торжественные линейки, посвященные 1 сентября, пройдут на уличных площадках и будут длится около 20 минут для каждой параллели. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, где будут проходить все предметы. Исключение - физкультура, ИЗО, технология, химия и другие предметы, требующие специального оборудования.

Кроме того, во всех школах будут обеззараживать воздух, проветривать помещения, проводить термометрию и обработку рук.

Добавим, что в этом году 1 сентября в Томске школы пойдут почти 66 тысяч учеников, из них более 7 тысяч – первоклассники.