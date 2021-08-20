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Здоровье20 августа 2021 13:52

В эти выходные томичи могут поставить в мобильных пунктах второй компонент вакцины

Завершили иммунизацию от COVID-19 уже 228 926 человек
Ксения Высотина
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Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Фото: Ксения Высотина

В выходные мобильные пункты в основном будут принимать посетителей, у которых подошел срок постановки второго компонента вакцины. Такая информация появилась в telegram-канале оперштаба.

Как уточняется, в эту субботу, 21 августа, второй компонент прививки смогут сделать те, кто поставил первую три недели назад. Вакцинацию можно пройти с 10 до 18 часов возле торгового центра «Манеж» ул. Беринга, 10.

В воскресение, 22 августа, смогут завершить вакцинацию те, кто ставил первый компонент 31 июля и 1 августа. Мобильный пункт будет работать с 16 до 18 часов в микрорайоне «Радонежский» по адресу улица Трудовая, 22/1.

Добавим, что оба компонента прививки можно поставить в мобильном пункте вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105) ежедневно с 9 до 15 часов. Поставить вакцину здесь можно по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00.