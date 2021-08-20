В Томском суде обвинили местную жительницу в вымогательстве

Суд приговорил томичку к 1 году ограничения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томский районный суд признал местную 49-летнюю жительницу виновной в вымогательстве. Женщина требовала от малознакомой потерпевшей деньги в размере 25 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В феврале этого года подсудимая из возникшего чувства ревности, а также желая обогатиться, посредством мобильного приложения «WhatsApp» написала малознакомой потерпевшей не одно сообщение с требованием о передаче ей денег в сумме 25 тысяч рублей, сопровождая свое требование угрозой распространения сведений о частной жизни потерпевшей и совершения ею аморального поступка. В последующих сообщениях обвиняемая предоставила потерпевшей номер карты, на которую та должна была перевести деньги», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что потерпевшая восприняла угрозы вымогательницы реально и обратилась в полицию. Подсудимая раскаялась в содеянном и признала вину.

С учетом положительных характеристик и активной помощи расследования преступления, суд приговорил томичку к 1 году ограничения свободы.