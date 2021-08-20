В Томске будут судить местного жителя, который уклонялся от призыва в армию

Мужчина был уведомлен о необходимости явки для прохождения призывной комиссии, но все же он не явился без какой-либо уважительной причины. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске было направлено в суд уголовное дело местного 24-летнего жителя. Мужчина уклонялся от призыва на военную службу два года, сообщает пресс-служба СК по Тоской области.

«Обвиняемый, будучи поставлен в 2014 году на воинский учет в отдел военного комиссариата г. Томска Томской области, в период времени с сентября 2019 года по июль 2021 года умышленно уклонялся от призыва на военную службу. Неоднократно получая повестки о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения призывной комиссии, он не являлся на комиссию без уважительных причин, не имея права на отсрочку от призыва на военную службу», - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном комитете, в марте текущего года военной комиссией было принято решение о призыве молодого человека на военную службу в Вооруженные силы РФ. Мужчина был уведомлен о необходимости явки для прохождения призывной комиссии, но все же он вновь не явился без какой-либо уважительной причины.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направленны в суд. Томичу грозит либо наказание в виде штрафа, либо лишение свободы до двух лет.