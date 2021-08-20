В томском Музее истории кошке Люсьене присвоили звание "Почетный работник"

Люся появилась в музее 10 лет назад. Фото: tomsk-story.ru

Традиционный день кошек отмечают в августе, в честь этого сотрудники музея истории Томска решили присвоить звание "Почетный работник" своей помощнице кошке Люсенье. Об этом сообщает пресс-служба музея.

- Уже как более 10 лет кошечка помогает сотрудникам музей. Люся охраняет культурные ценности, расправляется с вредителями, а также помогает в проведении экскурсий. Она стала всеобщей любимицей работников и гостей музея, - рассказали сотрудники.

Как уточняется, Люся появилась в музее 10 лет назад. Директор Музея истории Томска Наталья Семеновна, принесла бездомного котенка и отныне она стала проживать там.

«За многолетний добросовестный труд на благо музея и его гостей, за активное участие в жизни музея и в связи со Всемирным днем кошек кошке Люсьене вручена Почетная грамота и присвоено звание "Почетный работник музея"», - поделились коллеги Люсьены в социальных сетях.

Добавим, что помимо грамоты, пушистой работнице подарили кошачьи лакомства и механическую мышь.