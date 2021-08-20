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Происшествия20 августа 2021 10:39

Полиция начала проверку после избиения подростка на ул. Белая в Томске

Правоохранительные органы уже установили всех участников конфликта
Анна Гассельбах
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Мужчина причинил подростку телесные повреждения.

Мужчина причинил подростку телесные повреждения.

Фото: Иван Макеев

В Томске, 19 августа, мужчина избил подростка во дворе одного из домов по улице Белая. Этот момент зафиксировала на видео одна из соседок.

«Стала свидетелем избиения подростка мужчиной. Мальчика силой удерживали, избивали, пинали ногами в лицо. Вся его семья смотрела, как он избивает. Милицию вызвали. Сняли все на видео», - пишет в одной соцсети свидетельница инцидента.

Как уточнили в правоохранительных органах, сообщение о конфликте между соседями по улице Белая города Томска поступило в дежурную часть около в четверг в 15 часов 00 минут.

- По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина причинил подростку телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены участвующие лица, свидетели и очевидцы произошедшего, назначено проведение необходимых экспертиз, - рассказали в ведомстве.

Полиция начала проверку и выяснение обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законом.