В Томске на пр. Кирова на выходных изменится схема движения общественного транспорта

Бригады "ТомскРТС" выполнят работы по возобновлению подачи горячей воды на тепломагистрали №1. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 20 августа, в Томске на два дня изменится схема движения общественного транспорта на участке проспекта Кирова от улицы Белинского до улицы Вершинина. Как сообщила пресс-служба мэрии, участок дороги перекроют для проведения ремонтных работ бригады АО «ТомскРТС».

«С 20 часов пятницы 20 августа до 14 часов воскресенья 22 августа для движения транспорта будет закрыт участок пр. Кирова от ул. Белинского до ул. Вершинина. Здесь будут работать бригады АО «ТомскРТС», чтобы возобновить подачу горячего водоснабжения на тепломагистрали № 1», -говорится в сообщении.

Помимо этого, с 09.00 20 августа до 14.00 22 августа будет закрыт еще один участок – на улице Киевской от улицы Герцена до Енисейской. На этом объекте также будут проходить ремонтные работы энергетиков.

Изменение маршрутов общественного транспорта можно посмотреть на сайте городской администрации.