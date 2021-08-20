В Томске на пересечении ул. Красноармейской и пр. Фрунзе закончили укладку асфальта

Затянувшийся ремонт тротуаров и проезжей части на ул. Красноармейской доставляет томичам неудобства. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Минувшей ночью подрядчик администрации закончил асфальтирование участка на пересечении ул. Красноармейской и пр. Фрунзе в районе бывшего ЦОТа. Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, асфальт был уложен на 4400 кв. м дороги.

- На протяжении всей ремонтной кампании автомобилисты высказывают справедливые замечания, касающиеся технологии работы и последовательности этапов. Сегодня наиболее проблемными моментами здесь стали пересечения ул. Красноармейской с пр. Фрунзе и ул. Сибирской, где верхний слой асфальта уже частично уложен в средней полосе. Нужно принять все меры для того, чтобы устранить эту ситуацию, выровнять дорожное покрытие на всю ширину проезжей части, - отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Также в городской администрации отметили, что на выходных планируется заасфальтировать пересечение ул. Красноармейской и ул. Сибирской.

Помимо этого, при обсуждении хода ремонта ул. Красноармейской отдельно встал вопрос восстановления пешеходных зон. Из-за технических сложностей. На ремонтируемом участке находятся более 100 колодцев, нуждающихся в замене, поэтому ремонтные работы между пр. Фрунзе и ул. Сибирской могут завершить только в сентябре.