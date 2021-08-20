За месяц в Томске около 700 горожан зарегистрировали свои машины через МФЦ

МФЦ "Мои документы" в Томской области облегчают жизнь земляков Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, за 1-й месяц работы пункта регистрации автомобилей в отделе МФЦ Томска поступило 688 заявлений о постановке на учет транспорта в Госавтоинспекции. Заметим, что офисы «Мои документы» постоянно расширяют круг своих услуг, которые востребованы у граждан, помогая экономить время земляков.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что услуги по регистрации автотранспортных средств предоставляются в отделе МФЦ по Кировскому району. Офис расположен по адресу:пр. Фрунзе, 103д и работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. При обращении собственникам автомобилей необходимо иметь при себе паспорт, полис ОСАГО и другие документы на автотранспорт. Специалисты уточняют, что сотрудники МФЦ помогут не только написать заявление о постановке на учет автомобиля, но и составить договор купли-продажи автотранспортного средства.