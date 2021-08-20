В Томске полицейские нашли мужчину-сторожа, который продал со стройки бетонные блоки

В Томске сторож продал со стройки 44 железобетонных блока. Фото: УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба УМВД России по нашей области, в Томске полицейские нашли подозреваемого в краже железобетонных блоков с территории стройки, которую он охранял. Такие происшествия случаются в областном центре не так часто. Ведь для этого нужно договориться с охраной и приехать на специальной технике на место кражи.

Сайт правоохранительного органа информирует о том, что в дежурную часть поступило сообщение о краже железобетонных блоков с территории строящегося жилого дома по ул. Ломоносова. Стоимость похищенного владелец оценил в сумму более 300 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска был оперативно установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1977 года рождения. Он работает на стройке, откуда самовольно продал 44 железобетонных блока. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. По данному факту следователями возбужденно уголовное дело. Санкция статьи УК за кражу предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.